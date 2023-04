France : L'Anses autorise l'utilisation de phosphine pour les céréales exportées en dehors de l'UE

PARIS, 20 avril (Reuters) - L'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire française (Anses) a autorisé jeudi l'utilisation de phosphine en contact direct avec les céréales pour les produits destinés à être exportés en dehors de l'Union européenne si les pays importateurs la demandent, montre un document publié sur son site internet. L'utilisation de la phosphine, pesticide utilisé notamment pour éliminer les insectes par fumigation, ne sera pas autorisée en contact direct avec les céréales pour les produits à destination de l'UE, précise le document. La décision de l'Anses en octobre dernier d'interdire l'utilisation de tablettes de phosphine en contact direct avec les céréales à partir du 25 avril avait soulevé de vives réactions parmi les exportateurs alertant sur un blocage des expéditions vers certains des principaux acheteurs de céréales françaises tels que l'Algérie, l'Egypte ou le Maroc. Le gouvernement s'était engagé la semaine dernière à veiller à ce que l'interdiction de l'Anses n'entrave pas les exportations en-dehors de l'UE. L'Anses a modifié jeudi l'autorisation de mise en marché des tablettes de phosphine, se référant à un règlement européen qui stipule que les limites maximales de résidus de pesticides ne s'appliquent pas aux exportations de pays tiers s'il est possible de démontrer que les traitements sont requis ou acceptés. (Reportage Sybille de La Hamaide; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)