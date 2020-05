France: L'aide à l'automobile conditionnée à une relance "verte", annonce Le Maire

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français soutiendra le secteur automobile frappé par la crise du coronavirus mais "ce sera un soutien aux voitures qui émettent le moins de CO2, aux voitures vertes, aux véhicules électriques", a averti vendredi Bruno Le Maire.

"Je vais voir aujourd'hui (vendredi) tous les constructeurs automobiles et tous les représentants de la filière et je vais leur dire que nous sommes prêts à soutenir la demande des Français pour la voiture", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances sur l'antenne de Cnews.

"Mais ce sera un soutien aux voitures qui émettent le moins de CO2, aux voitures vertes, aux véhicules électriques", a-t-il poursuivi. "C'est évidemment la condition de notre soutien, parce que l'industrie automobile doit réussir sa transition vers l'automobile autonome et vers l'automobile électrique."

Bruno Le Maire avait annoncé dès la fin mars la nécessité de mesures particulières de soutien au secteur automobile, sévèrement touché par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Il a toutefois prévenu lundi que les acteurs de la filière devraient envisager des relocalisations en contrepartie du soutien de l'Etat.

Le marché automobile français a chuté de près de 89% en avril.

(Jean-Stéphane Brosse, édité par)