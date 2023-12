France : L'AFT prévoit toujours d'émettre €285 mds à moyen et long termes en 2024

PARIS, 13 décembre (Reuters) - La France maintient son programme d'emprunt pour 2024 malgré un besoin de financement légèrement inférieur à celui prévu précédemment, a annoncé mercredi l'Agence France Trésor (AFT), chargée de la gestion de la dette publique, dans son rapport de fin d'année. Son programme de financement prévoit 285,0 milliards d'euros d'emprunts à moyen et long termes l'an prochain, nets des rachats, une prévision inchangée par rapport aux chiffres communiqués en septembre. L'AFT a indiqué que les besoins globaux de financement étaient désormais légèrement inférieurs à ceux prévus en septembre car les rachats effectués depuis ont réduit les rachats attendus pour l'année prochaine. En conséquence, les émissions de bons du Trésor ne devraient augmenter que de 3,8 milliards d'euros au lieu des 7,7 milliards anticipés en septembre. Parmi les nouvelles obligations de référence en préparation, l'AFT a dit envisager d'émettre une nouvelle obligation à trois ans, une à cinq ou six ans et une nouvelle à 10 ans par adjudication. Quant aux obligations qui pourraient être émises par syndication bancaire, l'AFT a indiqué qu'elle envisagerait une nouvelle obligation verte à long terme et un nouveau titre d'une maturité à 30 ans, toutes deux en fonction des conditions de marché. Dans les obligations indexées sur l'inflation, l'AFT a dit examiner la possibilité d'émettre par syndication une nouvelle obligation à 20 ans qui suivrait l'inflation de la zone euro en cas de demande du marché. (Reportage Leigh Thomas; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)