France : L'adolescent disparu il y a six ans va être rapatrié en Angleterre

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Un adolescent britannique de 17 ans, retrouvé dans le sud de la France après avoir disparu il y a six ans, devrait retrouver sa famille dans le nord de l'Angleterre dans les prochains jours, a déclaré vendredi la police britannique. Alex Batty a disparu à l'âge de 11 ans lors de vacances à Malaga, en Espagne, passées avec sa mère et son grand-père, qui sont toujours recherchés dans le cadre de sa disparition. La police de Manchester a déclaré, lors d'une conférence de presse, travailler avec les autorités françaises pour rapatrier Alex Batty auprès de sa grand-mère, qui est sa tutrice légale. "Il est bien pris en charge par les autorités françaises en ce moment (...) Notre priorité est de le ramener au Royaume-Uni auprès de sa famille à Oldham le plus tôt possible, ce qui devrait avoir lieu dans les prochains jours", a déclaré Chris Sykes, chef-adjoint de la police mancunienne. Le policier a précisé qu'Alex Batty avait parlé à sa grand-mère au téléphone jeudi soir. "Nous allons avoir du travail pour établir les circonstances de sa disparition et les endroits où il a vécu toutes ces années", a-t-il ajouté. La Dépêche du Midi a rapporté jeudi que l'adolescent avait été retrouvé mercredi à Revel (Haute-Garonne) par un chauffeur-livreur qui l'a pris en stop, après avoir quitté une communauté spirituelle. "Il m'a dit qu'il avait été kidnappé par sa mère il y a cinq ans au Maroc et qu'après, il avait été en Espagne et que là, ça faisait deux ans qu'il était en France dans une communauté spirituelle", a déclaré Fabien Accidini, le chauffeur-livreur, sur BFMTV. (Reportage de Sarah Young ; version française par Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)