France : L'activité du secteur manufacturier est restée faible en décembre

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'activité du secteur privé manufacturier français s'est de nouveau contractée en décembre avec le durcissement des conditions financières et la faiblesse des commandes, selon l'enquête S&P menée auprès des directeurs d'achat. L'indice HCOB PMI définitif pour le secteur ressort à 42,1 pour le mois dernier, son plus faible niveau depuis mai 2020, après 42,9 en novembre et une première estimation "flash" à 42,0. Le seuil de 50 sépare une contraction d'une croissance de l'activité. "Le secteur manufacturier français est coincé dans une spirale descendante", observe Norman Liebke, économiste chez Hamburg Commercial Bank. L'enquête montre que les dirigeants du secteur manufacturier en France continuent d'entrevoir de sombres perspectives pour 2024. "Les entreprises manufacturières ont continué à réduire leur capacité de main-d'oeuvre à un rythme rapide, augmentant ainsi la probabilité d'une nouvelle hausse du taux de chômage officiel", souligne Norman Liebke. (Rédigé par Tassilo Hummel, Blandine Hénault pour la version française)