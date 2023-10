France: Journée de mobilisation de l'intersyndicale, peu de perturbations dans les transports

France: Journée de mobilisation de l'intersyndicale, peu de perturbations dans les transports













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La France connaît ce vendredi une journée de mobilisation nationale à l'appel de l'intersyndicale contre l'austérité, pour les salaires et l'égalité homme-femmes, mais, quatre mois après les importantes manifestations contre la réforme des retraites, le mouvement apparaissait peu suivi dans les transports publics. La SNCF a annoncé un trafic normal pour les TGV avec des perturbations limitées à certaines lignes de RER et de Transilien. Pour sa part, la RATP a annoncé que le trafic serait "normal" sur son réseau en Île-de-France. Interrogé vendredi sur France 2, le secrétaire général de Force ouvrière, Frédéric Souillot, a assuré qu'"il n'y aura pas de mobilisation modeste". Selon la CGT, plus de 200 actions sont prévues dans la journée dans toute la France. A Paris, la manifestation à l'appel de l'intersyndicale s'élancera de la place d'Italie à 14h00 (12h00 GMT). (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)