France: Israël pas responsable de l'explosion à l'hôpital de Gaza, selon la Direction du renseignement militaire française

France: Israël pas responsable de l'explosion à l'hôpital de Gaza, selon la Direction du renseignement militaire française













Crédit photo © Reuters

par John Irish PARIS (Reuters) - L'explosion dans un hôpital de Gaza n'est pas le résultat d'une frappe de missile israélien, mais très probablement d'un raté de tir d'une roquette palestinienne, a indiqué vendredi la Direction du renseignement militaire (DRM) française. Les responsables palestiniens ont déclaré que 471 personnes avaient été tuées dans l'explosion à l'hôpital Al-Ahli al-Arabi mardi soir. Le ministère de la Santé de Gaza a accusé une frappe aérienne israélienne, tandis qu'Israël a déclaré que l'explosion avait été causée par un tir de roquette raté par des combattants. "Ce que nous savons, c'est que ce n'est pas un missile envoyé par les Israéliens. Mais selon nos éléments balistiques, il s’agirait plutôt d’un tir de roquette qui a été détourné ou qui a connu des avaries techniques et dont des éléments ont touché le parking proche de l'hôpital", a dit la DRM. Un rapport non classifié des services de renseignement américains consulté jeudi par Reuters indique qu'ils estiment qu'Israël n'est pas responsable de l'explosion. Selon la DRM, le cratère d'impact était trop petit pour provenir d'un missile israélien. La DRM ne communique habituellement pas de telles informations, mais sur instruction du président Emmanuel Macron, elle a décidé de rendre publiques ses conclusions compte tenu de la polémique autour de ces événements. La DRM n’a pas pu donner le point de départ exact de la fusée en panne et n’a imputé la faute à aucun groupe spécifique. Elle a également refusé d'estimer le nombre de morts, mais a déclaré qu'il serait probablement inférieur à 471 compte tenu de l'impact. (version française Nicolas Delame)