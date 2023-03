France : Interdiction des applications comme TikTok sur les téléphones des fonctionnaires d’Etat

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français a décidé d'interdire les applications récréatives comme TikTok ou Netflix sur les téléphones professionnels des fonctionnaires d'Etat, a fait savoir vendredi dans un communiqué le ministère de la Transformation et de la fonction publiques. Cette décision a été prise "pour garantir la cybersécurité de nos administrations et de nos agents publics", a indiqué sur Twitter le ministre Stanislas Guérini. L'interdiction, qui s'applique sans délai et de manière uniforme, vise aussi les applications de "streaming" comme Netflix, de jeux comme celle de Candy Crush et d'autres applications dites récréatives comme Instagram, Snapchat et Tinder, a précisé un porte-parole du ministère à Reuters. Les États-Unis, le Canada, la Belgique, la Nouvelle-Zélande ou encore la Commission européenne ont déjà interdit l'utilisation de l'application TikTok sur les téléphones professionnels. L'application chinoise de partage de vidéos fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux en raison des craintes que les données des utilisateurs de l'application appartenant à la société ByteDance, basée à Pékin, ne se retrouvent entre les mains du gouvernement chinois, des accusations que le groupe rejette. Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, a été auditionné jeudi par le Congrès américain, alors que de nombreux parlementaires sont convaincus de la nécessité d'interdire l'application aux Etats-Unis. Le ministère chinois des Affaires étrangères a assuré vendredi que la Chine attachait une grande importance à la confidentialité et à la sécurité des données. Pékin n'a jamais demandé, et ne demandera jamais, à une entreprise de fournir des données ou des renseignements situés dans des pays étrangers, a indiqué un représentant du ministère. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)