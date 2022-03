France: Inflation record et supérieure aux attentes en mars, à 5,1%

PARIS (Reuters) - Le rythme de l'inflation sur un an devrait atteindre un niveau record en mars, selon une première estimation du taux harmonisé selon les normes européennes publiée jeudi par l'Insee.

L'indice des prix à la consommation harmonisé IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, s'inscrit en hausse de 1,6% sur un mois en mars, et affiche une progression de 5,1% sur un an, contre un taux d'inflation annuel de 4,2% en février.

Le rythme de l'inflation sur un an atteint ainsi son plus haut niveau depuis que l'Insee a commencé à calculer l'évolution des prix en l'harmonisant selon les normes européennes, en 1997. A ce niveau, il dépasse également les attentes des 18 économistes interrogés par Reuters, qui tablaient en moyenne sur un taux de 4,8%.

A moins de deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle et alors que le pouvoir d'achat figure parmi les principales préoccupations des Français, cette inflation record vient assombrir le bilan économique d'Emmanuel Macron, qui brigue un nouveau quinquennat.

Jusqu'ici le gouvernement est parvenu à contenir l'inflation à un niveau inférieur à celui observé dans de nombreux autres pays européens, au prix de coûteuses mesures de gel des tarifs du gaz et de l'électricité.

Au total, le coût du plan de "résilience" visant notamment à amortir la flambée des prix et l'impact plus général de la guerre en Ukraine sur l'économie française s'établit à plus de de 25 milliards d'euros.

