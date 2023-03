France/Inflation: Le gouvernement trouve un accord avec la grande distribution

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français a annoncé lundi être parvenu à un accord avec les acteurs de la grande distribution pour garantir les prix les plus bas possibles sur certains produits de grande consommation durant trois mois afin d'aider les ménages dans le contexte de forte inflation. Le gouvernement avait initialement cherché ces derniers mois à mettre en place un "panier anti-inflation" mais l'initiative n'avait pas été suivie par certains grands distributeurs. Dimanche, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, avait ainsi indiqué que le gouvernement allait abandonner son projet de "panier anti-inflation" pour laisser le choix aux distributeurs de proposer eux-mêmes une sélection de produits moins chers. A l'issue d'une réunion avec des représentants de la grande distribution, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé lundi que dans le cadre de cet accord, les distributeurs prendraient sur leurs marges pour maintenir les prix à un niveau le plus bas possible. Le ministre a précisé que les distributeurs définiront eux-mêmes la liste des produits concernés. "Avec l'ensemble des distributeurs, nous avons trouvé ce matin un accord sur les prix de grande consommation qui nous permettra d'avoir les prix les plus bas possibles sur un certain nombre de produits du quotidien pendant une durée d'un trimestre", a fait savoir Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse. "Ce trimestre anti-inflation sera un dispositif massif, efficace, protecteur. Il garantira sur un nombre de références élevé, qui seront librement choisies par les distributeurs, un niveau de prix le plus bas possible", a ajouté le ministre. "Ce niveau de prix le plus bas possible sera pris sur les marges des distributeurs." Bruno Le Maire a indiqué que ce dispositif coûterait aux distributeurs "plusieurs centaines de millions d'euros". "La lutte contre l'inflation est l'affaire de tous", a déclaré le ministre. Il a en outre indiqué qu'un point serait fait en juin avec les distributeurs et qu'il sera demandé aux industriels de renégocier leurs prix avec la grande distribution. L'inflation en France a de nouveau accéléré en février, à 6,2% sur un an après 6% en janvier, tirée en majorité par un bon des prix dans l'alimentation de 14,5% selon la première estimation de l'Insee publiée la semaine dernière. A compter du 15 mars et jusqu'au 15 juin, Carrefour prévoit de lancer 200 produits au? prix moyen de deux? euros dont une centaine sont des aliments qualifiés de "sains" et le reste, des produits du quotidien comme la lessive. Casino prévoit de son côté de proposer une sélection de 500 articles à bas prix à moins d'un euro à partir du 15 mars, avec des prix gelés pendant trois mois. Michel-Edouard Leclerc, le président du comité stratégique des centres E.Leclerc, a déclaré sur la chaîne CNews que son groupe n'attendait pas les réunions publiques pour baisser ses prix. "Notre objectif est d'être moins cher sur tous les articles", a-t-il affirmé lundi. (Rédigé par Bertrand Boucey et Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)