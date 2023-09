France: Incidents lors d'une manifestation contre les violences policières

France: Incidents lors d'une manifestation contre les violences policières













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le ministre de l'Intérieur a dénoncé les incidents qui ont éclaté samedi lors d'une manifestation contre les violences policières organisée à Paris où un véhicule de police a notamment été attaqué à coup de barre de fer. "La 'manifestation' parisienne a connu des violences inacceptables contre les forces de l'ordre", a écrit Gérald Darmanin sur le réseau social X, anciennement Twitter. Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a condamné sur X les violences, indiquant qu'une banque avait également été attaquée sur le parcours. (Rédigé par Camille Raynaud)