France/Immigration : La CMP reprend ses travaux, les APL au coeur du débat

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le suspense reste de mise avant la reprise, ce mardi matin à 10h30, des travaux de la commission mixte paritaire (CMP) censée trouver un compromis sur le projet de loi immigration, au lendemain de plusieurs heures infructueuses de tractations entre le groupe Les Républicains (LR), en position de force dans les débats, et le camp présidentiel. Le principal point de désaccord entre les deux parties porte sur la question des aides au logement (APL) que la droite veut soumettre comme d'autres prestations sociales à un délai de carence pour les ressortissants étrangers, y compris ceux qui travaillent, ce que la majorité présidentielle assimile à la mise en oeuvre d'une "préférence nationale" inacceptable. "Je pense qu'on va avoir un accord, je le souhaite. On fait tout pour l'avoir mais pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelle condition", a averti le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, porteur du projet de loi initial, sur France 2. "Il y a ceux qui travaillent et qui doivent être aidés, qu'ils soient français ou étrangers, et puis il y a ceux qui ne travaillent pas et qui ne doivent pas être aidés", a-t-il dit. Le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, a assuré que le gouvernement, qui multiplie les échanges avec les parlementaires depuis une semaine, s'était engagé à inclure les APL dans les aides sociales soumises à un délai de carence. "Ce délai de carence (...) il doit valoir aussi pour les APL (...) Je demande à la cheffe du gouvernement de respecter ses engagements", a-t-il déclaré sur Public Sénat. "Pour les gens qui travaillent, nous ne regardons pas la couleur du passeport", a rétorqué le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Sylvain Maillard. "Nous n'acceptons pas le principe que les APL soient conditionnées à une préférence nationale. Nous restons fermes sur ce principe. Nous ne céderons pas là-dessus", a-t-il dit au micro d'Europe 1. Le groupe LR entend jusqu'ici conditionner le versement des prestations sociales, dont les APL, à un délai de cinq ans pour les étrangers qui ne travaillent pas, et deux ans et demi pour ceux qui travaillent. Le président LR, Eric Ciotti, a toutefois laissé entendre que son parti pourrait bouger sur ce point : "On n'a pas de ligne fixée, c'est le débat qui le démontrera", a-t-il dit sur BFMTV. "LA VICTOIRE IDÉOLOGIQUE DU RN EST DE PLUS EN PLUS FORTE" Au-delà des APL, le texte examiné par la CMP reprend nombre de mesures votées par la majorité de droite au Sénat, dans le sens d'un très net durcissement des conditions d'accueil des immigrés en France, avec notamment l'instauration d'un délit de séjour irrégulier ou d'une caution préalable à l'installation des étudiants étrangers. "La victoire idéologique du Rassemblement national est de plus en plus forte chaque jour", a constaté le président du parti d'extrême droite Jordan Bardella sur France Inter. "Je ne vois pas comment l'aile gauche d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale pourrait voter un (tel) texte", a-t-il ajouté. Jordan Bardella a cependant affirmé que les députés RN voteraient contre le texte s'il faisait l'objet d'un accord en CMP et revenait devant le Parlement pour un vote solennel des deux chambres. Selon le gouvernement, les votes au Sénat et à l'Assemblée nationale auront lieu respectivement à 19h00 et 21h30 en cas de CMP "conclusive". La composition de la CMP reflète les équilibres politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. A savoir : quatre députés du camp présidentiel, une élue LR, un député RN et une de La France insoumise. Du côté du Sénat, trois LR, deux socialistes, un centriste et un macroniste négocient. La gauche, minoritaire, assiste impuissante aux débats. "Nous sommes les témoins de tous les renoncements et de toutes les compromissions de la majorité qui aujourd'hui défend des amendements qu'elle a combattus en commission des lois", a estimé le président du groupe PS à l'Assemblée Boris Vallaud. "Ils prétendent avoir des lignes rouges, chacun comprendra qu'ils n'en ont aucune. C'est une défaite morale pour la majorité présidentielle", a-t-il dit à la presse après l'interruption des négociations dans la nuit de lundi à mardi, aux alentours de 00h30. Les quatorze parlementaires s'étaient réunis lundi à 17h00 à l'Assemblée nationale pour étudier, article par article, le projet de loi durci au Sénat, amendé en commission des lois à l'Assemblée avant d'être rejeté par la chambre basse via l'adoption le 11 décembre d'une motion de rejet votée par toutes les oppositions au camp présidentiel, qui n'a pas la majorité absolue au Palais-Bourbon. (Reportage Elizabeth Pineau, avec Benjamin Mallet, Bertrand Boucey, Kate Entringer, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault, Jean Terzian et Kate Entringer)