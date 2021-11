France : Immatriculations de voitures neuves en baisse de 30,71% en octobre

PARIS (Reuters) - Les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 30,71% en rythme annuel en octobre, selon les données communiquées lundi par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 118.521 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Octobre a compté 21 jours ouvrables en 2021, contre 22 l'an dernier.

Sur les dix premiers mois de l'année, le marché affiche une hausse de 3,08% par rapport à la période janvier-octobre 2020.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont chuté le mois dernier de 37,64% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France décliner de 28,68% en rythme annuel en octobre.

(Rédigé par Jean Terzian)