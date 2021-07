France-Hausse du salaire des fonctionnaires de catégorie C, dit Montchalin

(Corrigé avec montant du budget §2)

PARIS (Reuters) - Le gouvernement a décidé de revaloriser de 40 à 100 euros nets par mois les salaires des fonctionnaires de catégorie C, la plus basse, a déclaré mardi Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.

Cette augmentation représente un budget de 250 millions d'euros et concernera 1,2 million d'agents dans les trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) ainsi que des contractuels, a précisé la ministre sur BFM TV.

Le point d'indice des fonctionnaires est gelé depuis 10 ans et n'augmentera pas, a-t-elle ajouté.

"Il n'augmentera pas parce que l'augmenter ça veut dire augmenter tout le monde du même pourcentage. Avec une augmentation de 1%, ceux qui sont en bas de l'échelle auront entre 10 et 14 euros de plus par mois quand ce sera des centaines d'euros pour les directeurs dans les ministères", a-t-elle expliqué.

Une augmentation d'1% du point d'indice représenterait une enveloppe de 2,5 milliards d'euros, précise-t-on dans l'entourage de la ministre.

