France : Hausse de la consommation des ménages en septembre

31 octobre (Reuters) - Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont progressé en septembre, selon les données publiées mardi par l'Insee. Elles ont augmenté de 0,2% le mois dernier sur un mois, après une baisse de 0,6% (révisée) en août. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,4% des dépenses des ménages en septembre. Ce rebond est porté essentiellement par une hausse de la consommation alimentaire (+1,2%), sous l'effet de la progression des achats de produits agroalimentaires, en particulier les boissons, la boulangerie et les pâtes. Les achats de produits agricoles ont également contribué au rebond de la consommation alimentaire, a dit l'Insee. La consommation d'énergie a en revanche diminué de 1,3% en septembre après un repli de 0,7% en août. (Rédigé par Diana Mandiá et Mariana Abreu)