France: Hausse de la consommation des ménages en novembre

France: Hausse de la consommation des ménages en novembre













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les dépenses de consommation des ménages en biens en France sont en hausse en novembre, selon les données publiées vendredi par l'Insee. L'indicateur s'établit à +0,7% ???????après -0,9% (non révisé) en octobre, ont révélé les données. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur -0,1% en novembre. Cette hausse est due essentiellement au rebond de la consommation d’énergie et à une nouvelle hausse de la consommation de biens fabriqués, précise l'Insee dans un communiqué. La consommation alimentaire reste stable. (Rédigé par Augustin Turpin et Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)