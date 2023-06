France : Hausse de la consommation des ménages en mai

30 juin (Reuters) - Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont augmenté conformément aux attentes en mai, selon les données publiées vendredi par l'Insee. L'indicateur pour le mois de mai a affiché une hausse de 0,5% après un repli (révisé) de 0,8% pour le mois d'avril, ont révélé les données. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,5% en mai. (Reportage Olivier Sorgho et Clément Martinot, édité par Blandine Hénault)