France: Fin de la grève à la Tour Eiffel, réouverture dimanche

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Après six jours de fermeture, la Tour Eiffel va rouvrir ses portes dès dimanche, a annoncé la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel dans un communiqué publié samedi. La Tour Eiffel est fermée depuis lundi en raison d'une grève du personnel qui proteste contre la gestion financière de l'un des monuments les plus visités au monde. Les deux parties ont trouvé un accord de sortie "prévoyant que les parties feront régulièrement un point de suivi du modèle économique, de l’évolution des investissements de travaux et des recettes de la société à travers une instance qui se réunira tous les six mois", peut-on lire dans le communiqué. Les syndicats du personnel de la Tour Eiffel reprochent à la mairie de Paris, qui détient 99% du capital de la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel, de sous-estimer le coût de maintenance et des réparations du monument prévus avant les Jeux olympiques. A lire aussi... La tour en fer forgé de 324 mètres de haut, construite par Gustave Eiffel à la fin du XIXe siècle, accueille environ six millions de visiteurs chaque année. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)