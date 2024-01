France/Européennes: Le RN largement en tête des intentions de vote, selon un sondage

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Rassemblement national vient largement en tête des intentions de vote en France pour les prochaines élections européennes, avec 28,5% des intentions exprimées, selon un sondage Elabe pour BFM TV et la Tribune Dimanche publié samedi. Lors du dernier scrutin européen de mai 2019, l'extrême droite était déjà arrivée en tête dans l'Hexagone (23,3%), mais cette fois juste devant le parti présidentiel La Répulique en Marche (22,4%) tandis qu'Europe Ecologie Les Verts était troisième (13,5%). Selon le dernier sondage réalisé à cinq mois du scrutin de juin, la liste conduite par Jordan Bardella creuserait l'écart avec la liste de Renaissance (ex-LREM), du MoDem et d'Horizons, qui recueille 18% d'intentions de vote, suivie de celle du Parti socialiste et de Place publique, conduite par Raphaël Glucksmann (9,5%) et de celle d'EELV menée par Marie Toussaint (8,5%). (Reportage Gilles Guillaume)