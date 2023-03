France et L'Union européenne débloquent des fonds pour l'est de la RDC

Crédit photo © Reuters

KINSHASA (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé samedi à Kinshasa le déblocage de 34 millions d'euros pour venir en aide aux populations de l'est de la République démocratique du Congo, qui s'ajoutent à une enveloppe de 47 millions de l'Union européenne. Le président français en a fait l'annonce lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue congolais Félix Tshisekedi. Outre le déblocage de fonds, l'Union européenne a annoncé la mise en place d'un "pont aérien humanitaire" vers Goma. Il permettra "d'acheminer une aide humanitaire sous forme de produits médicaux et alimentaires ainsi qu'une série d'autres produits d'urgence, en collaboration avec l'Unicef et d'autres partenaires humanitaires", écrit la Commission européenne dans un communiqué. (Reportage Elizabeth Pineau, avec Andrew Gray à Bruxelles, édité par Benjamin Mallet)