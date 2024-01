France et Grande-Bretagne vont renforcer leur coopération face aux migrants clandestins

PARIS (Reuters) - Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reçu mardi à Paris son homologue britannique, James Cleverly, pour des discussions ayant essentiellement porté sur la coopération sécuritaire entre les deux pays, notamment dans la lutte contre les flux de migrants qui traversent la Manche. Les deux ministres sont convenus d'accélérer la mise en oeuvre de l'accord franco-britannique scellé en mars 2023, avec le déploiement de moyens cruciaux de surveillance aérienne devant permettre aux autorités françaises de repérer rapidement toute tentative de traversée illégale de la Manche. Aucune précision sur le calendrier n'a été donnée. Dans un communiqué, Gérald Darmanin a déclaré que la France et la Grande-Bretagne allaient "renforcer" leur coopération, décrite comme "essentielle" dans la lutte très intense contre les réseaux violents de 'passeurs'. Les deux pays vont aussi continuer d'appeler à un accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur les questions migratoires, afin de mieux gérer l'immigration illégale mais aussi l'immigration légale, a ajouté le ministre français de l'Intérieur. Par ailleurs, a-t-il dit, l'action commune de Paris et de Londres va aussi concerner la sécurité d'événements majeurs prévus cette année, en particulier les Jeux olympiques. James Cleverly a salué "l'engagement exemplaire" et les "résultats impressionnants" des forces de l'ordre françaises dans la lutte contre l'immigration illégale, selon un communiqué diffusé par ses services, lesquels ont indiqué que le nombre de petites embarcations ayant atteint les côtes britanniques l'an dernier a diminué de 36% par rapport à 2022. (Rédigé par Jean Terzian)