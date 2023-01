France et Australie vont fournir conjointement des munitions à l'Ukraine

PARIS (Reuters) - La France et l'Australie ont annoncé lundi un projet destiné à produire conjointement des munitions pour l'Ukraine, alors que Paris et Canberra cherchent à renforcer leur coopération dans le secteur de la défense et à oublier leur querelle à propos d'un contrat de sous-marins français abandonné par l'Australie.

A l'automne 2021, Paris avait accusé Canberra d'un coup de poignard dans le dos en rompant un contrat majeur pour la livraison de sous-marins français au profit d'une alliance avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Organisées lundi dans la capitale française, les deuxièmes consultations ministérielles entre les deux pays depuis cette "affaire des sous-marins" ont notamment abouti sur un accord pour apporter un soutien à l'Ukraine en "fournissant conjointement des munitions de 155 millimètres".

"Cette initiative met à profit les complémentarités des industries de défense respectives et répond aux besoins urgents de l'Ukraine en munitions de 155 mm", est-il écrit dans un communiqué du Quai d'Orsay diffusé après un entretien entre les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des deux pays.

S'exprimant devant des journalistes à l'issue de la réunion, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a indiqué que l'accord prévoyait la production de "plusieurs milliers" de munitions de 155 mm, ajoutant espérer que les livraisons pourraient débuter au cours du trimestre actuel.

Notant les "complémentarités" entre les deux industries, le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a indiqué que Canberra et Paris voulaient "agir ensemble pour montrer combien le soutien à l'Ukraine dans le conflit actuel est important pour l'Australie et la France".

(Reportage Dominique Vidalon, rédigé par Jean Terzian)