France et Allemagne discutent de la rigueur des futures règles budgétaires

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La France et l'Allemagne discuteront dans le courant du mois de novembre de la rigueur des nouvelles règles de l'Union européenne en matière de budget et de dette, afin de jeter les bases d'un accord paneuropéen d'ici la fin de l'année, ont déclaré jeudi les ministres des Finances des deux pays. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre d'une révision des règles budgétaires de l'UE, qui ont été suspendues depuis 2020 mais doivent être rétablies à partir de 2024. Les ministres des Finances de l'UE ont discuté des modifications à apporter à ces règles lors d'une réunion qui s'est tenue jeudi à Bruxelles. Ils se rencontreront à nouveau à la fin du mois afin d'augmenter leurs chances de parvenir à un accord d'ici la prochaine réunion officielle, prévue pour le 8 décembre. "Il reste encore un dernier kilomètre à parcourir, mais, comme les pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, nous commençons à apercevoir la cathédrale au bout du chemin", a déclaré lors d'une conférence de presse Nadia Calvino, ministre espagnole des Finances, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union européenne. "Nous voyons qu'il y a un engagement très fort de la part de tous les Etats membres à contribuer à travailler ensemble et à atteindre un accord équilibré avant la fin de l'année", a-t-elle déclaré. Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a déclaré avant la réunion que son homologue français, Bruno Le Maire, lui rendrait visite plus tard en novembre pour discuter du "niveau d'ambition". "Une initiative franco-allemande pourrait conduire à une compréhension mutuelle entre tous les États membres de l'UE", a déclaré Christian Lindner. Bruno Le Maire a déclaré que les ministres souhaitaient parvenir à un accord sur les nouvelles règles d'ici la fin de l'année 2023. "L'Union européenne a besoin de ces nouvelles règles. Les anciennes règles sont dépassées, elles sont obsolètes. Nous avons besoin pour avancer, pour financer nos investissements, pour garantir la stabilité financière de l'Europe, de nouvelles règles et d'un nouveau pacte de stabilité et de croissance", a-t-il déclaré. (Reportage Jan Strupczewski, Marine Strauss à Bruxelles et Maria Martinez à Berlin ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)