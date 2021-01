France : Enquête pour viol sur mineur ouverte contre Olivier Duhamel

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le parquet de Paris a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête pour viols et agressions sexuelles, y compris sur mineur, après les accusations d'inceste portées contre le constitutionnaliste et politologue Olivier Duhamel.

Dans un livre à paraître intitulé "La Familia Grande", Camille Kouchner, belle-fille d'Olivier Duhamel, accuse le politologue d'avoir infligé des violences sexuelles à son frère lorsqu'ils étaient adolescents.

"A la suite de la publication de différents articles de presse le 4 janvier 2021 mettant en cause Monsieur Olivier Duhamel, le parquet de Paris a ouvert ce jour une enquête des chefs de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans et viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité", a annoncé le procureur de la République, Rémy Heitz, dans un communiqué.

Rappelant qu'une précédente procédure, sans dépôt de plainte ni audition d'Olivier Duhamel, a été classée sans suite en 2011, le procureur précise que l'enquête s'attachera "à faire la lumière sur ces faits, à identifier toute autre victime potentielle et à vérifier l'éventuelle prescription de l'action publique".

Olivier Duhamel, qui présidait notamment la Fondation nationale des Sciences politiques, a déclaré lundi sur Twitter qu'en raison d'"attaques personnelles", il mettait fin à ses fonctions dans les institutions "dans lesquelles (il) travaille" afin de les "préserver".

(Bertrand Boucey)