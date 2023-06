France: Dussopt, accusé de favoritisme, se dit ni "essoré" ni "fragile"

France: Dussopt, accusé de favoritisme, se dit ni "essoré" ni "fragile"













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministre français du Travail, Olivier Dussopt, qui sera jugé en novembre pour favoritisme par le tribunal correctionnel de Paris, s'est dit samedi innocent et prêt à se défendre, ajoutant n'être ni "essoré" ni "fragile". "Je compte bien convaincre le tribunal de ma bonne foi et de mon innocence", a-t-il déclaré sur France Inter. Olivier Dussopt "est convoqué du 27 au 30 novembre 2023 devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de favoritisme (infraction d'atteinte à l'égalité de traitement des candidats dans les marchés publics)", a déclaré vendredi à Reuters le Parquet national financier (PNF). Il est soupçonné d'avoir favorisé en 2009 l'obtention d'un marché de gestion de l'eau à la société Saur alors qu'il était maire d'Annonay (Ardèche). L'entourage d'Elisabeth Borne a assuré vendredi qu'Olivier Dussopt conservait le soutien de la Première ministre. (Reportage Mimosa Spencer; version française Claude Chendjou)