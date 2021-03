France : Dette publique record mais moindre que redouté en 2020

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France a enregistré en 2020 un déficit et une dette publics sans précédent mais moindres que redoutés par le gouvernement à la faveur d'une contraction économique moins forte que prévu, montrent les statistiques publiées vendredi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Selon l'institut, la dette publique française s'établissait à 2.650,1 milliards d'euros, soit 115,7% du PIB, à la fin du quatrième trimestre et le déficit public s'élevait à 9,2% du PIB en 2020, une part moins élevée que les 10,2% anticipés par le gouvernement français qui tablait en outre sur une dette publique représentant 117,5% du PIB à fin 2020.

Pour 2021, le gouvernement prévoit un déficit à 6,7% du PIB et à ce que la part de l'endettement grimpe à 116,2% du PIB français. Des prévisions actualisées sont attendues pour le mois d'avril.

"Les 18 points de dette supplémentaires en 2020 sont la traduction de la baisse d'activité de l'économie française et de l'effort de protection considérable de nos salariés et de nos entreprises", a commenté Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances.

"Cette protection nous permet de garantir le fort rebond de notre économie lorsque la crise sanitaire sera derrière nous", a-t-il poursuivi.

"Quand l'activité économique se sera redressée, nous devrons commencer à rembourser cette dette suivant la stratégie que nous avons définie : croissance, maîtrise des dépenses publiques et réformes de structure."

(Nicolas Delame et Leigh Thomas, édité par Blandine Hénault)