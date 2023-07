France: Des ministres demandent à Vestager de reconsidérer la nomination d'une Américaine à un poste clé de la CE

par Foo Yun Chee et Michel Rose BRUXELLES/PARIS (Reuters) - La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a appelé jeudi la commissaire européenne chargée de la concurrence, Margrethe Vestager, à reconsidérer la nomination de l'américaine Fiona Scott Morton à un poste clé de la Commission européenne. Margrethe Vestager a annoncé mardi la nomination de Fiona Scott Morton, ancienne cadre de l'administration Obama, au poste d'économiste en chef de la direction Concurrence de la Commission européenne. "Etonnement devant la nomination de l'économiste en chef de la direction Concurrence de la Commission européenne. La régulation du numérique est un enjeu capital pour la France et pour l'Europe. Cette nomination mérite d'être reconsidérée par (la Commission européenne)", a écrit Catherine Colonna sur Twitter. La nomination de Fiona Scott Morton à ce poste clé a fait l'objet de critiques avant même son annonce, alors que cette professeure d'Economie à l'université de Yale est également consultante pour certains géants du numérique comme Apple ou Microsoft. "A l'heure où l'Europe s'engage dans la régulation numérique la plus ambitieuse du monde, la récente nomination de l'économiste en chef de la DG Concurrence n'est pas sans soulever des interrogations légitimes", a écrit Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, sur Twitter, appelant la Commission européenne à réexaminer son choix. (Reportage Foo Yun Chee; version française Camille Raynaud)