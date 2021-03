France: Débat et vote jeudi au Parlement sur la situation sanitaire, selon Matignon

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Parlement français sera appelé à se prononcer jeudi "sur l'évolution de la situation sanitaire et les mesures nécessaires pour y répondre", a-t-on appris mercredi auprès de Matignon.

Une déclaration du Premier ministre, Jean Castex, suivie d'un débat et d'un vote, aura lieu le matin à l'Assemblée nationale puis au Sénat l'après-midi.

Dans un contexte de recrudescence de l'épidémie de COVID-19, le président Emmanuel Macron doit s'adresser au pays ce mercredi soir à 20h00.

Parmi les questions en suspens figurent la fermeture des écoles, où les cas se multiplient, celle de la saturation des services de réanimation, notamment en Ile-de-France, et celle de l'organisation des élections régionales et départementales, prévues en juin.

Une majorité de partis politiques dont La République en marche, les Républicains et le Rassemblement national, souhaitent l'organisation de ces scrutins les 13 et 20 juin malgré la situation sanitaire, au nom du respect de la démocratie.

L'épidémie, maintenant alimentée par un variant plus contagieux, a fait plus de 95.000 morts en France et le pays enregistre régulièrement plus de 30.000 cas par jour de contamination depuis mi-mars.

(Elizabeth Pineau, édité par Myriam Rivet)