France : Croissance de 0,1% du PIB au T3, conforme aux attentes

France : Croissance de 0,1% du PIB au T3, conforme aux attentes













PARIS, 31 octobre (Reuters) - La croissance de l'économie française n'a été que de 0,1% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, pénalisée par la contraction du commerce extérieur et les variations de stocks qui ont effacé une bonne partie de l'accélération de la demande intérieure, selon une première estimation publiée mardi par l'Insee. Ce chiffre marque un ralentissement sensible par rapport à la progression de 0,6% (révisé de 0,5%) du produit intérieur brut (PIB) de la France sur les trois mois précédents. Cette croissance ralentie correspond cependant aux prévisions de la Banque de France et des économistes interrogés par Reuters. (Rédigé par Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)