France/Coronavirus : Situation préoccupante dans une dizaine de départements, dit Attal

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La situation sanitaire liée au COVID-19 est préoccupante dans une dizaine de départements français, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, évoquant la mise en oeuvre de nouvelles mesures locales.

"Certains territoires ont besoin de mesures fortes et rapides", a-t-il déclaré lors d'un point presse à l'issue du Conseil des ministres.

"Nous allons prendre des mesures locales rapides et efficaces (...) nous allons le faire dans d'autres territoires", a-t-il ajouté.

Un confinement local et partiel a d'ores et déjà été mis en place dans les Alpes-Maritimes pour les deux week-ends à venir et des mesures supplémentaires pourraient être annoncées à Dunkerque, où se rend ce mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Gabriel Attal n'a pas détaillé les départements concernés mais a évoqué des inquiétudes pour les régions Hauts-de-France, Ile-de-France, Grand-Est et Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).

Il a ajouté qu'à ce stade, aucune mesure allant dans le sens d'un allègement des restrictions n'était prévue dans les départements où l'incidence est moins élevée qu'ailleurs.

Concernant les mesures, il a renvoyé à la conférence de presse que tiendra jeudi le Premier ministre, Jean Castex.

(Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault)