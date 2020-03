France/Coronavirus : report de l'application de la réforme de l'assurance chômage

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'entrée en vigueur de nouvelles règles en application de la réforme de l'assurance chômage, initialement prévue au 1er avril, va être reportée au 1er septembre en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus en France, a annoncé lundi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

En raison de la "situation exceptionnelle" dans laquelle se trouve la France, "les règles qui devaient changer au 1er avril (dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage-NDLR) ne changent plus au 1er avril et sont reportées au 1er septembre", a-t-elle déclaré lundi sur BFMTV et RMC.

Muriel Pénicaud a précisé qu'un décret serait publié dans les 48 heures à ce sujet.

Parmi les aspects de la réforme qui étaient supposés entrer en vigueur le 1er avril figure notamment une nouvelle règle controversée des allocations chômage.

(Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)