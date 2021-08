France/Coronavirus: Objectifs de vaccination maintenus malgré un fléchissement

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Malgré une légère décélération dans le rythme des vaccinations contre le COVID-19, le gouvernement s'est dit jeudi confiant quant à sa capacité à atteindre son objectif de 50 millions de primo-vaccinés à la fin du mois d'août afin de lutter contre l'épidémie.

Quelque 3,5 millions d'injections ont été réalisées dans la semaine du 2 au 8 août, ce qui représente un recul par rapport aux 4,3 millions d'injections réalisées la semaine précédente, a fait savoir le ministère de la Santé. Sur ce total, 2,1 millions de primo-injections ont été réalisées.

"L’effet de 'boost' sur la demande liées aux annonces du président de la République qui avait entraîné une très forte et très rapide accélération de la demande est désormais a priori en partie derrière nous", dit-on au ministère de la Santé.

"Pour autant, cela ne signifie pas qu’on assisterait à un épuisement définitif de la demande. 2,1 millions d’injections la semaine dernière, en plein milieu du mois d’août, est un chiffre qui reste, en valeur absolue, très conséquent", ajoute-t-on.

Les annonces d'Emmanuel Macron mi-juillet sur la mise en place du "pass sanitaire", restreignant l'accès aux lieux publics pour les personnes non-immunisées contre le COVID-19 à partir du 9 août, avait entraîné un pic dans les demandes de vaccination.

Ce fléchissement ne suscite néanmoins pas de grandes inquiétudes pour les autorités.

"Tout est en place pour pousser la dynamique et atteindre les 50 millions de primo-injections à la fin du mois d’août, ce qui reste, bien sûr, notre boussole", assure-t-on au ministère, en disant notamment miser sur une accélération de la vaccination chez les 12-17 ans.

Avec 45,59 millions de primo-vaccinations effectuées en date du 11 août, il reste 4,5 millions de personnes à vacciner pour atteindre cet objectif. Si ce seuil était franchi, cela signifierait que 86% de la population âgée de plus de 12 ans serait en partie protégée contre le COVID-19.

La France fait face à une nouvelle vague épidémique liée à la progression fulgurante du variant Delta du coronavirus SARS-CoV-2. Emmanuel Macron a estimé mercredi que la situation sanitaire était "plus que délicate" et nécessitait de nouvelles mesures de restriction en France métropolitaine et dans les Outre-mer.

(Reportage Caroline Pailliez, édité par Blandine Hénault)