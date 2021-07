France/Coronavirus: La HAS estime qu'il faudra envisager une vaccination obligatoire pour les plus de 12 ans

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La vaccination est une arme pour lutter contre la propagation du variant Delta en France et son obligation pour les personnes âgés de plus de 12 ans doit être envisagée, a déclaré vendredi Dominique le Guludec, présidente de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Le variant Delta du coronavirus SARS-CoV-2, initialement découvert en Inde, est bien plus contagieux que les autres variants en circulation, déjà plus transmissibles que la souche initiale. Il représente désormais "environ 20% des nouveaux diagnostics" en France, a expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran en début de semaine sur franceinfo.

"Oui, on a une menace, c'est celle du variant Delta. La différence majeure, c'est qu'aujourd'hui, on a une arme donc on a le choix à l'automne de se retrouver dans la situation de l'année dernière avec à nouveau une épidémie à un pic et des restrictions sanitaires ou on a le choix de se faire massivement vacciner", a-t-elle expliqué.

"Ce choix, je ne peux qu'exhorter tout le monde à le prendre. On a des vaccins qui marchent et qui marchent très bien, y compris contre ce variant", a-t-elle ajouté.

Les soignants doivent notamment entendre qu'ils ont un rôle particulier dans la transmission de ce virus et "qu’ils en tirent les conséquences et aillent se faire massivement vacciner", a-t-elle ajouté.

Selon Le Parisien-Aujourd'hui en France, le gouvernement envisage une obligation de vaccination pour cette catégorie de population et devrait soumettre un texte de loi en septembre, voire dès le mois de juillet.

"On reste désolés d'arriver à l'obligation vaccinale, on a toujours pensé qu'il valait mieux convaincre", a expliqué Dominique le Guludec.

Selon cette dernière, "il faudra envisager" également une vaccination obligatoire pour tous au-dessus de 12 ans, en fonction de la situation épidémique et du temps de vaccination.

"Il n'est pas question de stigmatiser les soignants qui ont beaucoup donné dans cette crise. Ils ont un rôle important mais ils sont loin d'être les seuls", a-t-elle insisté.

La HAS rendra également un avis sur l'obligation vaccinale pour les 24-59 ans, si elle est saisie sur la question, a expliqué Dominique le Guludec.

Cette dernière a rappelé que le risque d'un retour des restrictions sanitaires à l'automne était réél. "Les règles seront pour tout le monde et tout le monde subira la non-vaccination de certains", prévient-elle.

(Hayat Gazzane, édité par Blandine Hénault)