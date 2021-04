France/Coronavirus: La décrue semble amorcée dans les hôpitaux

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le nombre de personnes hospitalisées et celui de patients soignés dans les services de réanimation reculent en France, montrent les chiffres officiels publiés vendredi au lendemain de l'annonce par le président Emmanuel Macron d'un calendrier de réouverture du pays.

Selon les autorités sanitaires, 5.675 patients sont soignés en réanimation à cause du COVID-19, soit 129 de moins que la veille, tandis que 28.930 sont actuellement hospitalisées, plus d'un demi-millier de moins que la veille.

Elles font en outre état de 24.299 contaminations, qui portent à 5,6 millions le total d'habitants qui ont été touchés par le virus depuis le début de l'épidémie.

La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas dépistés s'établit à un peu plus de 25.000, loin du plus haut de plus de 42.000 atteint à la mi-avril.

Emmanuel Macron a annoncé jeudi un calendrier progressif de déconfinement en quatre étapes en France, du 3 mai au 30 juin, dans une interview à la presse quotidienne régionale.

La campagne vaccinale se poursuit, avec près de 550.000 doses administrées en 24 heures, dont 363.860 primo-injections et 185.339 rappels.

