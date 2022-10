France/Carburants: Le Maire juge l'attitude de la CGT "inacceptable" et "illégitime"

PARIS (Reuters) - Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a jugé lundi que l'attitude de la CGT - qui poursuit le blocage de plusieurs raffineries et dépôts de carburants de TotalEnergies en dépit d'un accord salarial majoritaire, était "inacceptable" et "illégitime".

"Il y des accords majoritaires qui ont été conclus chez Total. Dans une démocratie, y compris dans une démocratie sociale, ce n'est pas la minorité qui dicte sa loi à la majorité", a déclaré Bruno Le Maire sur BFMTV.

"C'est inacceptable et c'est illégitime" de poursuivre les blocages comme le fait la CGT, a-t-il estimé.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Kate Entringer)