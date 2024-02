France: Belloubet à l'Education nationale, Oudéa-Castéra cantonnée aux Sports

PARIS (Reuters) - Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux, a été nommée ministre de l'Education nationale en remplacement d'Amélie Oudéa-Castéra, qui ne conserve que le portefeuille des Sports et des Jeux Olympiques à quelques mois des JO de Paris, annonce jeudi la présidence dans un communiqué. Promue à la tête d'un super-ministère cumulant Education, Sports et JO dans le gouvernement de Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castéra paye des polémiques à répétition, liées notamment à la scolarisation de ses enfants dans un établissement privé parisien et à ses critiques contre l'école publique. Nicole Belloubet, 68 ans, fut nommée ministre de la Justice en juin 2017 après la démission de François Bayrou, mis alors en cause dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Un poste qu'elle a occupé jusqu'en 2020. Ancienne rectrice de l'académie de Limoges, puis de Toulouse, cette ex-socialiste enseigne également le droit constitutionnel. (Rédigé par Nicolas Delame et Sophie Louet, édité par Kate Entringer)