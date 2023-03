France : Baisse surprise de la production industrielle en janvier

PARIS, 3 mars (Reuters) - La production industrielle de la France a reculé de façon inattendue en janvier, montrent les données publiées vendredi par l'Insee. La production dans l'ensemble de l'industrie française a baissé de 1,9% après une hausse de 1,5% (révisé) en décembre, tandis que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un gain de 0,1%. Dans le détail, la production se replie nettement dans les matériels de transport (-6,7%), plus modérément dans l'automobile (-2,6%) et s'affiche stable dans les industries agroalimentaires, précise l'Insee dans un communiqué. (Rédigé par Kate Entringer)