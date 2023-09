France : Baisse de la consommation des ménages en août

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les dépenses de consommation des ménages français en biens ont reculé de 0,5% en août, après une progression de 0,4% (révisée) en juillet, selon les données publiées vendredi par l'Insee. Les dépenses de consommation des ménages diminuent pour les trois grands types de biens : les biens fabriqués (-0,5%), l'alimentaire (-0,5%) et l'énergie (-0,6%), dit l'Insee. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une baisse de 0,5% le mois dernier. (Rédigé par Diana Mandiá et Olivier Cherfan)