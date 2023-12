France : Aurélien Rousseau présente sa démission après l'adoption du texte sur l'immigration-presse

20 décembre (Reuters) - Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a remis mardi sa démission à l'exécutif après l'adoption du projet de loi sur l'immigration, issu d'une commission mixte paritaire, dans une version durcie, rapporte mercredi le Figaro. Plusieurs médias ont rapporté mardi que des ministres ayant une sensibilité de gauche avaient menacé de démissionner. Le contenu du texte, mis au point par une commission mixte paritaire (CMP) sur la base d'un texte du Sénat fortement durci par rapport à la version initiale proposée par le gouvernement, et le soutien du RN ont provoqué un malaise dans une partie du camp Macron conduisant 27 députés à voter contre. Une trentaine se sont abstenus. (Rédigé par Camille Raynaud)