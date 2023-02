France: Aurélien Pradié démis de ses fonctions de numéro 2 LR

France: Aurélien Pradié démis de ses fonctions de numéro 2 LR













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Aurélien Pradié, numéro deux du parti Les Républicains, a été démis de ses fonctions par Eric Ciotti, président de la formation politique, annonce samedi un communiqué. Le député du Lot s'est distingué lors du débat sur la réforme retraites en exprimant son opposition sur certains aspects du projet, notamment sur le sort des salariés aux carrières longues, contre l'opinion d'Eric Ciotti. Les débats sur la réforme des retraites se sont achevés vendredi à l'Assemblée nationale, sans que l'examen de ce texte contesté dans la rue qui a donné lieu durant deux semaines à des joutes nourries dans un Palais-Bourbon surchauffé n'arrive à son terme. "Ses prises de positions répétées n'étant plus conformes avec les valeurs de cohérence, d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine", Aurélien Pradié a été démis de ses fonctions, explique Eric Ciotti dans un communiqué. "L'aventure personnelle dans une situation aussi grave ne peut se substituer à l'action collective et à l'esprit de responsabilité." L'élu du Sud-Ouest était arrivé troisième, derrière Eric Ciotti et derrière le sénateur Bruno Retailleau, lors du scrutin organisé fin décembre pour la présidence des Républicains (Nicolas Delame, avec la contribution de Sudip Kar-Gupta)