France: Attal veut garantir aux agriculteurs qu'ils puissent vivre de leur travail

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - En déplacement dans le Rhône pour aller à la rencontre des Français, le Premier ministre Gabriel Attal a déclaré samedi vouloir "garantir aux agriculteurs qu'ils puissent vivre de leur travail", face à la colère de ces derniers qui protestent contre la précarisation de leur activité. Pour cela, le Premier ministre veut "faire en sorte que dans toute la chaîne, avec la grande distribution, consommateurs et cetera, il puisse y avoir une juste part pour les agriculteurs". "Il y a des lois qui ont été votées dans le précédent mandat, Egalim 1, Egalim 2, d'autres textes de loi qui ont permis, je pense, un certain nombre de progrès mais je sais qu'il y a des difficultés d'application sur certaines mesures", a déclaré Gabriel Attal. Plus tôt, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a annoncé que l'Etat allait "multiplier les contrôles" sur le respect de la loi Egalim, à l'occasion d'une rencontre avec des viticulteurs dans la Marne. Gabriel Attal a aussi annoncé qu'il allait recevoir lundi à Matignon les représentants de la FNSEA, le premier syndicat agricole, et le président des Jeunes Agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, autre membre du gouvernement sur le terrain, a déclaré qu'une loi de simplification des procédures administratives pour les agriculteurs pourrait arriver au printemps, lors d'un déplacement dans le département du Cher pour rencontrer les organisations professionnelles agricoles à Vierzon. "La simplification c’est un sujet sérieux (...) Le Premier ministre, le président et Bruno Le Maire avec qui on en a parlé, on est sur un sujet dans le printemps", a-t-il déclaré devant des journalistes. Sur BFM TV, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, a demandé des "actions concrètes du gouvernement" et des "changements profonds dans la durée". Vendredi, Emmanuel Macron a demandé aux préfets d'aller dès ce week-end à la rencontre des agriculteurs pour échanger sur "les problématiques qu'ils expriment au plus près du terrain", a fait savoir l'Elysée. Des agriculteurs ont poursuivi samedi en Occitanie le blocus de l'autoroute A64 entre Toulouse et Tarbes, et de la RN20 en Ariège, perturbant la circulation. La gronde des agriculteurs se fait entendre depuis plusieurs semaines et ces derniers ont menacé d'un mouvement d'ampleur nationale dans les prochaines semaines, sous l'impulsion de la FNSEA. Dans l'opposition, Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN) était en Gironde pour rencontrer des agriculteurs. La tête de liste du RN aux européennes a dénoncé les politiques soutenues par le gouvernement français et la Commission européenne, accusées d'"entraîner l’effondrement de notre agriculture". Reçu à Matignon vendredi, Jordan Bardella en a profité pour mettre en garde le Premier ministre contre le mécontentement du monde agricole et réclamer un "état d'urgence" sur le sujet. La colère des agriculteurs se répand en Europe, notamment en Allemagne, en Roumanie, en Pologne ou aux Pays-Bas, où les agriculteurs entendent marquer leur exaspération face à une précarisation grandissante. (Zhifan Liu)