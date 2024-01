France: Attal promet 32 milliards d'euros de plus pour la santé dans cinq ans

PARIS (Reuters) - Le nouveau Premier ministre français, Gabriel Attal, a annoncé samedi un investissement supplémentaire de 32 milliards d'euros pour la santé dans cinq ans. Accompagné de la nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, dans le cadre d'un déplacement au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon Bourgogne, le chef du gouvernement a souligné que l'hôpital serait "en haut de la pile" des dossiers à traiter. "Nous allons continuer à investir massivement pour l'hôpital et plus largement pour notre système de santé", a déclaré Gabriel Attal. "Dans les cinq ans qui viennent, c'est 32 milliards d'euros supplémentaires qui seront investis dans notre système de santé et sur l'hôpital (...) le prochain budget que mon gouvernement aura à présenter sera un budget historique pour l'hôpital public", a-t-il ajouté. (Rédigé par Claude Chendjou)