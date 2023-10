France/Assurances : Le coût des sinistres liés au climat pourrait augmenter jusqu'à 60% en 2050, selon un rapport

(Reuters) - Le coût des sinistres liés aux climat en France pourrait augmenter de 40 à 60% à horizon 2050, ce qui montre la nécéssité d'une hausse du taux de la surprime du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (Cat Nat), a dit mardi la Caisse centrale de réassurance (CCR) dans une étude. "Si le régime a bien fonctionné jusqu'à présent, il commence à être confronté au défi du changement climatique, avec une succession d'années fortement sinistrées", a dit le réassureur public chargé de couvrir les catastrophes naturelles en France. Ainsi, la CCR estime que le coût de ce type de sinistres devrait augmenter d'environ 40% à horizon 2050 sous l'effet du changement climatique et de 60% en intégrant l'évolution des enjeux assurés. Selon la CRR, la hausse nécessaire du taux de la surprime Cat Nat, actuellement fixé à 12%, est estimée à 7 points à court terme, suivie d'une augmentation supplémentaire de 3 points pour tenir compte du changement climatique à venir d'ici 2050. L'analyse de la CCR, réalisée en partenariat avec Météo-France, se concentre sur les inondations par ruissellement et débordement, submersion marine et la sécheresse géotechnique, les principaux périls du régime, et utilise deux scénarios d'émissions de gaz à effet de serre définis par le GIEC pour estimer des hausses des dommages comprises. "Le montant des dommages serait supérieur à 3 milliards d'euros en 2050 quel que soit le scénario RCP du GIEC", dit le rapport, qui ajoute que l'augmentation de la sinistralité est très fortement liée à la surexposition du territoire métropolitain au risque de sécheresse géotechnique dont la fréquence et l'intensité augmente de manière "significative". La France a été impactée ces dernières années par des événements météorologiques de grande ampleur tels que la crue de la Seine en 2016, l'Ouragan Irma de 2017, ainsi qu'une succession de sécheresses exceptionnelles. La CRR propose, avec la garantie de l'État, une couverture illimitée aux principales catastrophes naturelles, telles que les inondations, les sécheresses géotechniques ou les séismes. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)