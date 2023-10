France/Arras: Un enseignant tué dans une attaque au couteau, le PNAT saisi

par Pascal Rossignol ARRAS (Reuters) - Un enseignant a été tué et deux personnes blessées vendredi lors d'une attaque au couteau dans un lycée d'Arras (Pas-de-Calais) pour laquelle le motif terroriste a été retenu. Le Parquet national anti-terroriste (PNAT) a ainsi annoncé se saisir de l'enquête pour des chefs d'"assassinat en relation avec une entreprise terroriste", de "tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "d'association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d’atteinte aux personnes". Le président de la République Emmanuel Macron va se rendre à Arras, a fait savoir l'Elysée. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et son homologue de l'Education nationale, Gabriel Attal, sont aussi attendus sur place. Sur X, Gérald Darmanin a indiqué qu'une opération de police avait eu lieu au lycée Gambetta à Arras et que l'auteur des faits avait été interpellé par la police. Selon la police, un agent de sécurité du lycée a été gravement blessé et un professeur blessé plus légèrement. La police n'a pas pu confirmer auprès de Reuters les informations diffusées par les médias selon lesquelles l'assaillant aurait crié "Allah Akbar". Selon une source policière, l'agresseur, âgé de 20 ans, est un ancien élève de l'établissement. Il est d'origine tchétchène, né en Russie, et fiché "S". Le frère de l'agresseur a aussi été arrêté, ajoute cette source. Le fichage "S" répertorie les personnes potentiellement menaçantes pour la "sûreté de l'Etat". L'attaque de vendredi survient presque trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, un enseignant de 47 ans décapité par un jeune homme d'origine tchétchène, quelques jours après avoir montré des caricatures de Mahomet publiés par le journal Charlie Hebdo, lors d'un cours d'éducation morale et civique. Interrogé au micro de BFMTV, un enseignant de philosophie du lycée, Martin Doussau - qui a été pris pour cible par l'assaillant mais a réussi à s'échapper - a indiqué que l'attaquant "cherchait un prof d'histoire". "C'est ce qui me donne le sentiment qu'il n'y avait pas quelque chose qui était en rapport avec un problème de personne (...) mais plutôt de cibler un type particulier d'enseignant". (Reportage Layli Foroudi, Michel Rose, Charlotte Van Campenhout, Tassilo Hummel, Benoit van Overstaeten; rédigé par Augustin Turpin et Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)