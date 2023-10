France/Arras: Le suspect a prêté allégeance au groupe Etat islamique, dit le procureur

PARIS (Reuters) - Le suspect responsable de l'attaque commise dans un lycée d'Arras (Pas-de-Calais) la semaine dernière qui a coûté la vie à un enseignant a prêté allégeance au groupe Etat islamique, a déclaré mardi Jean-François Ricard, procureur de la république antiterroriste lors d'une conférence de presse. "Mohamed M. a proféré sa haine de la France dans son enregistrement d'allégeance à l'Etat islamique", a dit le procureur. L'attaque de vendredi, survenue dans le collège-lycée Gambetta d'Arras et qui a fait un mort et trois blessés, a été commis par Mohamed M., né en 2003 en Russie et fiché comme islamiste radicalisé. Le pronostic vital des personnes blessées dans l'attaque n'est plus engagé, a précisé le procureur. Mohammed M. a été mis en examen pour "assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle", ont rapporté plusieurs médias de source judiciaire, après 96 heures passées en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet national antiterroriste (PNAT). (Rédigé par Kate Entringer)