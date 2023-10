France/Arras: Darmanin évoque "une atmosphère de djihadisme évidente", pas de failles du renseignement

PARIS (Reuters) - Il existe "une atmosphère de djihadisme évidente" en lien avec les attaques du Hamas en Israël, a déclaré samedi le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin au lendemain de l'attentat d'Arras (Pas-de-Calais) ajoutant qu'à sa connaissance, il n'y avait pas eu de failles des services de renseignements. "Une atmosphère de djihadisme, de passage à l'acte est évidente depuis samedi dernier", a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse au sortir d'une réunion de sécurité, précisant qu'il se souhaitait pas se prononcer sur une enquête judiciaire en cours. "À ma connaissance, il n'y a pas eu de faille des renseignements", a-t-il ajouté. L'attaque de vendredi, survenue dans le collège-lycée Gambetta d'Arras et qui a fait un mort et trois blessés, a été commis par Mohamed M., né en 2003 en Russie et fiché comme islamiste radicalisé. "Nous pensons nous que cette géopolitique absolument ignoble permet le passage à l'acte d'un certain nombre de personnes au nom de l'islam radical", a ajouté Gérald Darmanin faisant référence au conflit entre Israël et le Hamas. Il y aurait en France une soixantaine de personnes fichées S de nationalité russe, dont une quarantaine sont en prison ou privées de leur liberté. "Et une vingtaine sont expulsables, si nous nous mettons d'accord avec l'autorité russe", a affirmé le ministre qui dit avoir demandé l'expulsion systématique de tout les étrangers considérés comme dangereux par les services de renseignement. Concernant les alertes à la bombe sur le territoire, qui ont poussé notamment le musée du Louvre à Paris et le château de Versailles à fermer leurs portes, il n'y aurait "pas de menace réelle" mais de faux appels aux attentats. "C'est ce qu'il s'est passé à Versailles, au Louvre et à la gare de Lyon." Interrogé sur la coupe du monde de rugby, et alors qu'un match de quarts de finale opposant les Bleus aux Sud-Africains est prévu ce dimanche, le ministre a affirmé que les moyens avaient été "renforcés auprès des préfets". Par ailleurs, il y a eu en France 65 interpellations "en lien avec des actes antisémites" depuis les attaques en Israël il y a une semaine, et 189 actes recensés au total, a précisé le ministre qui a demandé "la dissolution de plusieurs associations ou collectifs relayant ou finançant le Hamas". Il a également a saisi la justice pour 11 associations en raison d'actes ou propos antisémites ou ayant fait l'apologie du terrorisme. (Rédigé par Kate Entringer)