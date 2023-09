France : Apple conteste les conclusions de l'ANFR sur l'iPhone 12

PARIS (Reuters) - Le géant de l'électronique grand public Apple a fait savoir mercredi qu'il contestait les conclusions de l'ANFR, qui a annoncé mardi l'interdiction de commercialisation de l'iPhone 12 en France en raison d'un problème d'émission d'ondes électromagnétiques supérieure au seuil autorisé. Le groupe américain a précisé qu'il poursuivrait ses discussions avec l'agence française des fréquences pour démontrer que l'appareil répond aux normes. L'ANFR a demandé mardi à Apple de retirer du marché français son iPhone 12 à la suite d'un dépassement de la limite de débit d'absorption spécifique (DAS) constaté sur ce modèle. L'ANFR a enjoint à Apple de mettre en oeuvre tous les moyens disponibles pour remédier rapidement à ce dysfonctionnement. "A défaut, il appartiendra à Apple de rappeler les exemplaires déjà vendus", a-t-elle ajouté. L'agence a indiqué qu'elle allait envoyer des agents assermentés pour vérifier que les iPhones 12 ne soient plus proposés à la vente dans tous les circuits de distribution disponibles en France. De son côté, Apple a fait valoir que l'iPhone 12 était certifié par de multiples organismes internationaux et a indiqué avoir fourni à l'ANFR des résultats réalisés par des laboratoires indépendants attestant de la conformité du modèle. (Rédigé par Tangi Salaün et Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)