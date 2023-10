France: 857 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre, annonce Darmanin

(Reuters) - Depuis le 7 octobre, 857 actes antisémites ont été recensés en France, menant à 425 interpellations par les forces de l'ordre, a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin depuis la synagogue de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). "(Ce sont) à 60% des actes contre les personnes et pas contre les biens", a précisé Gérald Darmanin, qui a ajouté que 10.000 policiers, gendarmes et militaires sont actuellement mobilisés sur différents sites de la communauté juive en France. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Zhifan Liu)