France: 75 industriels vont ouvrir des négociations de prix avec les distributeurs dès septembre

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les 75 plus gros industriels se sont engagés à ouvrir des négociation tarifaire avec les distributeurs en France en septembre, avec pour objectif d'avoir une baisse de tarif "dès le mois de janvier 2024", a déclaré jeudi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, sur le plateau du journal télévisé de 13H de France 2. "Les 75 plus grands industriels vont s’engager dès maintenant dans la négociation tarifaire avec les distributeurs, dès le mois de septembre jusqu’au 15 octobre, avec pour objectif d’avoir une baisse de tarif dès le mois de janvier 2024", a déclaré le ministre.. Les industriels et distributeurs vont s'accorder sur "5.000 produits dont les prix ne doivent plus bouger ou bouger à la baisse", a aussi déclaré Bruno Le Maire, affirmant qu'il y aura un contrôle par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. "Il était nécessaire de conclure un accord global entre industriels et distributeurs pour casser cette spirale de l'inflation alimentaire qui pénalise tous nos compatriotes." (Rédigé par Bertrand Boucey et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)