France : 337.000 entreprises ont demandé à ce jour le chômage partiel

PARIS (Reuters) - Quelque 337.000 entreprises, soit 3,6 millions de salariés, ont déposé une demande pour bénéficier du chômage partiel compte tenu de la crise en cours liée à l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi la ministre du Travail Muriel Pénicaud à l'issue du conseil des ministres à l'Elysée.

Le dispositif de "chômage partiel" prévoit une indemnisation des salariés correspondant à 70 % de leur rémunération brute horaire et une allocation pour les entreprises - 7,74 euros par heure chômée pour celles employant jusqu'à 250 salariés et de 7,23 euros pour celles comptant 251 salariés et plus.

